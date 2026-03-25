Akkutohtori haluaa kohuakun lupaukset kunnon testiin Donut Lab julkisti tiedot akkukeksintönsä syklikestosta.

Jaa Kuuntele

Donut Labin DL2-akkukennolle on tehty tähän mennessä kaksi eri testiä VTT:llä.

Harri Kallio-Kurssi

Suomalais-virolainen Donut Lab on julkaissut uudet testitulokset kohua herättäneestä akkukeksinnöstään. Yhtiön VTT:ltä tilaamassa neljännessä testissä oli kyse akkukennon syklikestosta.

Syklikesto tarkoittaa sitä latausten ja purkausten määrää, jonka akku kestää ennen kuin sen kapasiteetti laskee alle 80 prosenttiin alkuperäisestä 100 prosentista.

Esimerkiksi sähköautojen suurtehoakun kapasiteetti ei yleensä saisi laskea takuuaikana alle 70 prosenttiin. Uudehkot sähköautot yltävät noin 10 000 sykliin.

VTT:n raportin mukaan 55 lataussyklin aikana akun kapasiteetti vakiintui reiluun 11 ampeerituntiin alkuperäisen 25 ampeeritunnin tasolta.

Aiemmin sama DL2-akkukenno menetti 100 asteen lämpötilatestissä vakuumiinsa, alipaineisen tyhjiönsä.

Donut Lab on sanonut medialle tämän johtuneen litiumioniakkujen valmistuksesta lainatuista materiaaleista ja liimoista, joiden lämpötilan kesto ei riitä testin 100 celsiusasteeseen.

”Sata astetta ei ole pussille kuolettava lämpötila.” Juho Heiska

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkö Juho Heiska kommentoi MT:lle, että kiinteä solid-state-akkukennon pussi tuskin rikkoutuisi vastaavassa testissä. Donut Lab on kertonut, että yhtiön akku on kiinteäolomuotoinen.

”Jos akkukennopussissa on syntynyt noin paljon sivureaktioista syntyneitä kaasuja, ei kyseessä ole kokonaan kiinteäolomuotoinen akku. Pussikennojen saumojen pitäisi kyllä kestää hetkellisesti tuollaisia lämpötiloja hajoamatta.”

Solid-state-akku varastoi sähköautoissa yleiseen litiumioniakkuun verrattuna merkittävästi suuremman energiatiheyden, eli energian määrän suhteessa painoon. Kiinteä akku on lisäksi paloturvallisempi ilman tulenarkaa nestemäistä elektrolyyttiä ja sitä voi ladata tätä nopeammin.

”Oleellisinta Donutin alkuperäisistä väitteissä ovat yhdistettyinä seuraavat: satatuhatta sykliä, 400 wattituntia per kilogrammaa ja akkujen valmistus kestävistä materiaaleista. Nämä väitteet yhdessä ovat uskomattomia ja näihin ei testeissä ole vielä koskettu.”

Aika monet kennot kestävät suurta purkuvirtaa pari kertaa. Tässä testissä kennon kapasiteetista hävisi puolet parinkymmenen syklin aikana.

”Uusi kenno olisi testissä todennäköisesti kestänyt nyt nähtyä pidempään, mutta tämä ei näytä hyvää merkkiä sykli-iästä. Kunnon sykli-ikätesti tämä ei minun eikä Donut Labin mielestäkään ollut.”

Verge -sähkömoottoripyöriä on kehitelty jo vuosia teollisuusalueella sijaitsevassa rakennuksessa Seinäjoella. Kuva: Harri Kallio-Kurssi

Heiska ei itse olisi julkaissut viimeistä testitulosta, jos hän olisi itse hallitsemassa julkaisemista. Hän suosittele tutustumista VTT:n testituloksiin, vaikka laitos tutkii juuri asiakkaan tilaamia ominaisuuksia.

Akkutohtorina tunnettu Heiska on valmis ottamaan jauhot suuhunsa, jos yhtiö julkaisee jatkossa lupauksensa oikeaksi todistavan testin.

”Kunnon testissä tarvittaisiin paljon syklejä alle, jotta voidaan sanoa yhtään mitään kennon käyttäytymisestä. Sen jälkeen kenno avattaisiin tarkasteltavaksi, mistä ja miten se on kasattu.”

Heiska veikkaa, että yhtiö julkaisee seuraavaksi samaan yritysryhmään kuuluvan Verge Motorcyclesin sähkömoottoripyörän luovutuksen asiakkaalle. Sen ajankohta on aprillipäivä.