Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä Työperäisten sairauksien rekisteristä (TPSR). Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla.
Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen covid-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna.
TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Ammattitautikuolemat on kirjattu rekisteriin vuodesta 2020 alkaen.
Vuonna 2023 todettiin yhteensä 70 ammattitautikuolemaa. Niistä lähes kaikki olivat asbestin aiheuttamia. Mesoteliooma oli selvästi yleisin kuolemaan johtanut ammattitauti.
Mesoteliooma on aggressiivinen syöpä, joka esiintyy yleensä keuhkopussissa. Lähes kaikkien mesotelioomatapausten on arvioitu liittyvän asbestialtistumiseen.
Vielä 1990-luvulla asbestialtistuminen oli yleistä esimerkiksi rakennusalalla. Ammattitautikuolemia selittää Työterveyslaitoksen mukaan se, että asbestisairauksiin liittyy yleensä pitkä viive altistumisen ja sairauden puhkeamisen välillä.
Ammattitaudit ovat naisilla miehiä yleisempiä, ja niitä todetaan erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä maataloudessa.
Vuonna 2023 ammattitautien vahvistetut tapausmäärät vähenivät erityisesti työikäisten keskuudessa. Laskua selittää Työterveyslaitoksen mukaan tuolloinen koronapandemian hellittäminen.
Muita yleisiä ammattitauteja vuonna 2023 olivat allerginen kosketusihottuma, meluvamma ja ärsytyskosketusihottuma. Kosketusihottumaa aiheuttavat erityisesti esimerkiksi epoksikemikaalit, kumikemikaalit, säilöntäaineet ja märkätyö.
Ammatti-ihotaudit ovatkin Työterveyslaitoksen mukaan erityisen yleisiä ammattitauteja.
"Ammatti-ihotaudeissa ei ole kyse mistään vähäpätöisestä asiasta. Ne voivat heikentää työkykyä merkittävästi, ja vaikuttaa haitallisesti sairastuneen työuraan", ylilääkäri Maria Pesonen Työterveyslaitokselta sanoo tiedotteessa.
