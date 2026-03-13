Lämmin sää jatkuu viikonloppuna etelässä ja idässä, länteen leviää sadealue Baltiasta yltää lämmintä ilmaa viikonloppuna maan etelä- ja itäosaan. Lännessä ja pohjoisessa on sen sijaan viileämpää ja sateisempaa.

Länteen leviää sadealue. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Viikonloppuna sadealue ulottuu länsirannikolta kohti Keski-Suomea, Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata. Näillä alueilla pilvisyys on runsasta ja sadetta voi kertyä viikonlopun aikana 10–20 mm. Muualla maassa sateet ovat selvästi vähäisempiä. Etenkin etelässä ja idässä on poutaista ja melko aurinkoista ja päivälämpötila voi kohota jopa runsaaseen 10 asteeseen.

Ensi viikolla lämpimin ilma väistyy hetkeksi, mutta edelleen on keväisen lämmintä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Ensi viikolla sää aluksi hieman viilenee, mutta edelleen on keväisen lämmintä. Pilvisyys pysyttelee melko runsaana, mutta sateet ovat vähäisiä. Viikon keskivaiheilla sää lämpenee jälleen ja seuraavaa viikonloppua kohti korkeapaine näyttäisi vahvistuvan Pohjolaan. Tämä tarkoittaisi aurinkoisempaa säätä, lämpimiä päiviä ja kylmiä öitä. Ennuste on kuitenkin vielä epävarma.

