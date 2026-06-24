I-P: Kyykäärme häiritsi ikäihmisen iltaa − pelastuslaitos pääsi hommiinPelastuslaitos kävi poistamassa kyyn asunnon sisältä Ähtärissä, kertoo Ilkka-Pohjalainen.
Kyy tuli ikäihmisen keittiöön tiistai-iltana Ähtärissä, kertoo Ilkka-Pohjalainen. Pelastuslaitos kävi poistamassa käärmeen asunnosta.
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä yksikönjohtaja Vasily Bartnevskyn mukaan yleensä ihmiset saavat itse poistettua käärmeet sisätiloista.
Kyykäärme on rauhoitettu eläin, joten sitä ei saa tappaa. Kyyn siirtämisessä kannattaa hyödyntää esimerkiksi haravaa ja kannellista ämpäriä.
Linkki Ilkka-Pohjalaisen uutiseen: Kyykäärme luikerteli ikäihmisen keittiöön ÄhtärissäArtikkelin aiheet
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