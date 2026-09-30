Korkeapaine on vetäytymässä hitaasti Suomen yltä, mutta pariin päivään ei ole vielä sateita tulossa. Pilvisyys on sen sijaan vähitellen lisääntymässä etelään kääntyvän tuulen tuodessa mukanaan kosteampaa ilmaa.

Viime päivinä päivälämpötilat ovat nousseet suuressa osassa maata useita asteita vuodenajalle tyypillisiä arvoja korkeammiksi. Esimerkiksi keskiviikkona Salossa, Kaarinassa ja Porvoossa lämpötila on ollut lähellä 17 astetta, joka on noin viisi astetta korkeampi kuin syys-lokakuun vaihteessa keskimäärin. Yölämpötilat ovat sen sijaan olleet lähempänä tavanomaisia lukemia ja paikoin on ollut yöpakkasta. Myös keskiviikon ja torstain välinen yö kylmä ja hallaa sekä yöpakkasta on suuressa osassa maata.

Yölämpötilojen odotetaan kohoavan lisääntyvän pilvisyyden vuoksi. Kuva: Ilmatieteen laitos

Muuten loppuviikolla yölämpötilojen odotetaan kohoavan lisääntyvän pilvisyyden vuoksi. Korkeapaine on väistymässä Suomen yltä ja eteläinen ilmavirtaus tuo kosteaa ilmaa ja samalla pilvisyys lisääntyy, pohjoisessa jo torstain aikana, muualla maassa viikonloppua kohti. Myös sateet yleistyvät loppuviikolla aluksi pohjoisessa, sunnuntaihin mennessä myös muualla maassa. Suuria sademääriä ei ole kuitenkaan odotettavissa, vaan kyseessä on enimmäkseen tihku ja ajoittainen heikko vesisade.

Loppuviikon öinä ja aamuina kehittyy herkästi sumua.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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