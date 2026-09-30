Andy Burnhamin mukaan Britannian EU-erosta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pääministeri Andy Burnhamin mukaan Britannian EU-erosta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. AFP/LEHTIKUVA.

Pääministeri Andy Burnhamin mukaan Britannian EU-erosta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. AFP/LEHTIKUVA.

Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi.

EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.

Burnham aloitti pääministerinä heinäkuussa epäsuositun Keir Starmerin jälkeen.

Burnhamin mukaan Britannialla on vaihtoehtoina myös liittyminen EU:n sisämarkkinoihin tai tulliliittoon. Yksi vaihtoehto Burnhamin mukaan on myös se, että Britannian ja EU:n suhde säilyy nykyisellään.

”Meillä on selvästi vaihtoehtoja, joita on harkittava, ja meidän on tarkasteltava, mitkä ovat toteutettavissa ja mitkä ovat kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet”, Burnham sanoi BBC:lle.

Burnham on aiemmin sanonut toivovansa, että hänen elinaikanaan Britannia liittyisi uudelleen Euroopan unioniin.

Burnhamin kommentit poikkeavat selvästi hänen johtamansa työväenpuolueen vuoden 2024 linjauksesta, jossa sitouduttiin Britannian EU-eroon ja suljettiin pois mahdollinen liittyminen EU:n sisämarkkinoihin tai tulliliittoon.

Oikeistopopulistisen reformipuolueen varapuheenjohtaja Richard Tice sanoi, että Burnham yrittää salakuljettaa Britannian takaisin EU:hun "takaoven kautta".

Burnhamin haastattelukommentit saivat osakseen kritiikkiä poliittisen kentän oikealta laidalta. Oikeistopopulistisen reformipuolueen varapuheenjohtaja Richard Tice sanoi, että Burnham yrittää salakuljettaa Britannian takaisin EU:hun "takaoven kautta".

Konservatiivipuolueen varapuheenjohtaja Alex Burghart puolestaan moitti Burnhamia menneisyyteen katsomisesta.

Työväenpuolueen parlamenttiedustaja Stella Creasy sen sijaan katsoi, että Burnhamin kommentit tarkoittivat tervetullutta muutosta puolueen EU-linjassa.

Myös EU-parlamentissa Burnhamin kommentit otettiin ilolla vastaan. EU:n ja Britannian suhteisiin erikoistunut ranskalaismeppi Sandro Gozi arvioi, että Burnhamin näkemykset avaavat EU:lle "historiallisen mahdollisuuden".

UK in Changing Europe -ajatushautomon johtaja Anand Menon kuitenkin varoitti tulkitsemasta Burnhamin kommentteja merkkinä siitä, että Britannia olisi palaamassa EU:hun.

”Hän näyttää sanoneen vain, että asiasta voidaan keskustella. Hänen hallituksessaan on melko paljon ihmisiä, jotka eivät haluaisi hänen käyttävän paljoa aikaa ja vaivaa Eurooppa-asioiden hoitamiseen”, Menon sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Britit äänestivät vuonna 2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä EU:sta eroamisen eli Brexitin puolesta. Äänestäjistä noin 52 prosenttia kannatti eroa ja 48 prosenttia vastusti sitä.

Kesäkuisen mielipidekyselyn perusteella 55 prosenttia briteistä kannattaisi maan EU-jäsenyyttä, jos kansanäänestys järjestettäisiin nyt.