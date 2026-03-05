Tulli: Suomen suurimpiin kuuluvaa autokauppaketjua epäillään jättimäisistä veropetoksistaTullin mukaan kyseessä on laaja veropetosvyyhti, jossa tutkinnassa olevat yhtiöt ovat hankkineet Suomeen ajoneuvoja suurilta eurooppalaisilta huutokauppasivustoilta.
Tullin mukaan suomalaisia yhtiöitä epäillään veropetoksista käytettyjen ajoneuvojen hankinnoissa. Kohteena on myös yksi Suomen suurimmista autokauppaketjuista.
Tullin mukaan kyseessä on laaja veropetosvyyhti, jossa tutkinnassa olevat yhtiöt ovat hankkineet Suomeen ajoneuvoja suurilta eurooppalaisilta huutokauppasivustoilta. Ajoneuvoja on muutettu marginaaliverotettaviksi ajoneuvoiksi vääränsisältöisin tosittein.
Vältettyjen verojen määrä on Tullin mukaan yli 60 miljoonaa euroa.
Tullin mukaan tapausten rikosnimikkeinä ovat törkeä veropetos ja törkeä kirjanpitorikos.
- Osaston luetuimmat