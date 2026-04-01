Kaikki kolme Suomeen pudonnutta droonia ovat ukrainalaisia, kertoo keskusrikospoliisiDrooneja on löytynyt Parikkalasta Pyhäjärven jäältä, Luumäeltä ja Kouvolasta.
Keskusrikospoliisin (KRP) ylikomisario Risto Lohi sanoo STT:lle, että kaikki kolme Suomesta viime päivinä löytynyttä droonia ovat ukrainalaisia.
Drooneja on löytynyt Parikkalasta Pyhäjärven jäältä, Luumäeltä ja Kouvolasta. Parikkalan drooni löydettiin tiistaina, Luumäen ja Kouvolan droonit sunnuntaina.
Aiemmin viranomaiset ovat vahvistaneet vain kaksi droonia kolmesta ukrainalaiseksi.
Vain yhden droonin mallista on tähän mennessä kerrottu tarkkaa tietoa. Ilmavoimat on aiemmin tunnistanut Kouvolaan pudonneen droonin ukrainalaiseksi AN196-drooniksi.
Epäiltyjä alueloukkauksia
Nykytietojen perusteella viimeisimpänä löydetty Parikkalan drooni olisi saapunut Suomen ilmatilaan maanantain ja tiistain välisenä yönä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa.
Ensimmäinen Parikkalan droonin havainnut viranomainen oli Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Näin sanoo Pohjois-Karjalan rajavartioston tutkinnanjohtaja Matti Kettunen oma käsityksenään.
Muut viranomaiset eivät ole kommentoineet, miten Parikkalan drooni havaittiin.
Rajavartiolaitos kertoo Pohjois-Karjalan rajavartioston aloittaneen esitutkinnan Parikkalan droonin tapauksesta. Rajavartiosto tutkii asiaa epäiltynä alueloukkauksena. Myös Luumäelle ja Kouvolaan pudonneiden droonien tapauksia tutkitaan epäiltyinä alueloukkauksina.
Parikkalan droonista esitutkinnan on aloittanut myös keskusrikospoliisi (KRP). KRP tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena.
”Tapausta ei tutkita törkeänä yleisvaaran tuottamuksena toisin kuin kahta muuta ilma-alusten putoamiseen liittyvää tapausta, koska tiedossa ei ole, että putoamispaikka olisi aiheuttanut vakavaa vaaraa laajalle ihmismäärälle. Rikosnimike voi muuttua esitutkinnan aikana”, sanoo KRP:n rikosylikomisario Risto Lohi tiedotteessa.
Eristys purettu
Parikkalassa tapahtuma-alueella aiemmin keskiviikkona voimassa ollut eristys on purettu, poliisista kerrottiin kahden jälkeen päivällä.
Aiemmin päivällä poliisi kertoi, että se oli tehnyt Parikkalan droonin vaarattomaksi hallitulla räjäytyksellä. Kaakkois-Suomen poliisista kerrottiin STT:lle, että poliisi epäili droonin kantavan taistelukärkeä.
Räjäyttämisestä ei aiheutunut vaaraa lähialueen asukkaille.
Ukraina: Venäjän häirintä syynä harhautumiseen
Ukraina on viime aikoina tehnyt kiivaita ilmahyökkäyksiä muun muassa Suomenlahdella sijaitseviin Venäjän öljysatamiin Koivistoon ja Laukaansuuhun. Ukraina on sanonut Suomeen pudonneiden kahden droonin harhautumisen syynä olleen todennäköisesti Venäjän elektroninen häirintä.
Esimerkiksi Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha sanoi lausunnossaan maanantaina, että Ukrainan saamien tiedustelutietojen mukaan Venäjä olisi tarkoituksellisesti ohjannut drooneja Suomen ja Baltian alueille. Näin kertoi Kyiv Independent. Lausunto annettiin ennen kuin Parikkalasta löytyneestä droonista oli uutisoitu.
Ukraina on myös pyytänyt anteeksi sitä, että kaksi ukrainalaisdroonia päätyi viikonloppuna Kaakkois-Suomeen.
- Osaston luetuimmat