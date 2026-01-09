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Suhtautuminen etätöiden rajoittamiseen on hieman negatiivisempaa pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa.
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Uutiset
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Yhteiskunta
9.1.2026
05:00
Matti Tuominen
Artikkelin aiheet
etätyö
toimistotyö
työmarkkinajärjestöt
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Mainos: Bosch
Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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