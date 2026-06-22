MTV: 15 000 euron kotiakku ei toiminutkaan – tuottoakin kertynyt vain 39 euroa tonnien sijaan Kotiakkuja kaupitellaan kuluttajille joskus ylioptimistisilla lupauksilla, kertoo MTV Uutiset.

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Aurinkopaneelien omistajille kaupitellaan akustoja lisätulojen hankkimiseksi. Kuvituskuva ei liity tapaukseen. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Energia Terhi Torikka

Kotiakkujen suosio on ollut kasvussa.

Kai Nuotio teki kaupat nopeasti tuhansien eurojen arvoisesta laitteesta, mutta tuli pian katumapäälle. Kaupan purkaminen on osoittautunut vaikeaksi, kertoo MTV Uutiset.

Kouvolalainen Nuotio osti alkuvuodesta Savon Aurinkoenergia -nimiseltä yritykseltä lähes 15 000 euron hintaisen akuston, jonka avulla hän voisi hankkia lisätuloja kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämiltä sähkön reservimarkkinoilta. Nuotion omakotitalossa on aurinkopaneelit.

Myyjillä oli reserviakkujen tuotannosta kovat lupaukset. Nuotion mukaan myyjät sanoivat akun tuottojen vaihtelevan kuukaudessa 150 ja 300 euron välillä.

Myyntitilanne oli nopea, ja Nuotio kokee, ettei ehtinyt kunnolla perehtyä asiaan.

Kaupan vahvistaminen kävi nopeasti verkossa ja tekstiviestillä. Vasta rahoitusyhtiön sopimuksesta selvisi, että korko huomioiden maksuaika oli 15 vuotta ja maksettavaa runsaat 30 000 euroa.

Kolmen ensimmäisen kuukauden osalta reservimarkkinatuotot jäivät yhteensä 39 euroon. Lisäksi akku on ollut 72 päivän aikana pois toiminnasta 14 päivää.

Jo pari viikkoa asennuksen jälkeen Nuotio halusi purkaa kaupat, mutta myyjä ei suostunut. Hän on vienyt asian kuluttajariitalautakuntaan, ja harkinnassa on myös rikosilmoitus.

Jälkikäteen ajatellen hän toimisi eri tavalla. Muita hän neuvoo vastaavassa tilanteessa pyytämään tarjouksen kirjallisena sähköpostiin ja tutustumaan siihen rauhassa.

Savon Aurinkoenergian toimitusjohtaja Joonas Suursalmi ei kommentoi yksittäistapausta MTV:lle, mutta pahoittelee asiakkaan negatiivista kokemusta. Hän vastasi MTV Uutisten kysymyksiin sähköpostitse.

Rahoituksen ehdot, mukaan lukien korko ja kulut, ilmenevät hänen mukaansa selkeästi sopimuksesta ja tarjous tehdään aina kirjallisessa muodossa.

Puheita jopa satojen eurojen kuukausituotoista Suursalmi kommentoi sanomalla, että myyntitilanteessa tuotoista saatetaan antaa arvioita, jotka perustuvat Fingridin julkaisemaan markkinadataan.

Jos toimitetussa laitteistossa havaitaan vikaa, se pyritään ensisijaisesti korjaamaan. Tarvittaessa toimitetaan uusi laitteisto takuuajan puitteissa, Suursalmi toteaa MTV:lle.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut MTV Uutisten mukaan viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa akustojen myynnistä. Yhteydenotoissa korostuvat kuluttajien kertomukset aggressiivisesta kotimyynnistä, tuotteiden toimitusten kiirehtiminen ja perumisen vaikeus sekä puutteellisesti annetut tiedot peruutusoikeudesta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid varoitti kotiakkujen myyjistä viimeksi maaliskuussa. Yhtiö kertoi saaneensa lyhyen ajan sisällä satoja yhteydenottoja, joissa ihmeteltiin myyjien esittelemiä uskomattoman kuuloisia lupauksia tuotoista ja kerrottiin painostuksesta ostaa akkuja.

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