Rajavartiolaitos hankkii kotimaisen vastadroonijärjestelmänInvestoinnin arvo on noin viisi miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa 90 prosenttia.
Rajanvartiolaitos hankkii vastadroonijärjestelmän suomalaiselta Sensofusion-yhtiöltä. Investoinnin arvo on noin viisi miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa 90 prosenttia.
Rajavartiolaitoksen mukaan hankinta parantaa merkittävästi raja-valvonnan suorituskykyä miehittämättömien ilma-alusten uhkaa vastaan. Uusi järjestelmä havaitsee, tunnistaa, paikantaa ja tarvittaessa häiritsee luvattomasti tai vihamielisesti toimivia drooneja.
- Osaston luetuimmat