Jatkojohtojen ketjuttaminen voi aiheuttaa paloturvallisuusriskinSuomessa syttyy vuosittain noin 2 200–2 500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa.
Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola Vakuutus.
Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita.
Suomessa syttyy vuosittain noin 2 200–2 500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa.Artikkelin aiheet
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