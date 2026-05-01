Auringonpaistetta oli huhtikuussa koko maassa tavanomaista enemmän. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Sää STT

Huhtikuu oli laajalti tavanomaista lämpimämpi, selviää Ilmatieteen laitoksen tilastoista. Maan keski- ja pohjoisosassa huhtikuu oli monin paikoin harvinaisen lämmin.

Kuukauden ylin lämpötila mitattiin Ylivieskan lentokentällä, jossa elohopea nousi liki 19 asteeseen. Alimmilleen lämpötila laski Enontekiön Näkkälän havaintoasemalla, jossa pakkasta mitattiin yli 18 astetta.

Koko maassa oli huhtikuussa tavanomaista vähäsateisempaa. Erityisen vähäsateista oli Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa.

Auringonpaistetta oli koko maassa tavanomaista enemmän ja monin paikoin harvinaisen paljon.