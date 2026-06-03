Asutuksen keskellä toikkaroivat hirvet herättävät kauhua ruotsalaiskylässä – kunta haluaa ampua ne Yhdelle hirvelle on jo kaatolupa, mutta metsästäjien mukaan sitä ei voida käyttää.

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Kuva: Kuvakaappaus: Dagens Nyheter / Facebook

Uutiset | Erä Eija Mansikkamäki

Hirvet ovat saaneet asukkaat varpailleen länsigötanmaalaisessa Herrljungan kunnassa.

Eläimet ovat asettuneet Mörlandan, Ljungin ja Annelundin taajamien lähelle, ja toikkaroivat asutuksen keskellä, kurkkivat pensasaitojen takaa ja juoksentelevat jalkapallokentällä.

Dagens Nyheter -lehden videolla paikallinen nuorukainen Simon Falk kertoo olleensa kavereidensa kanssa kentällä ja pelästyneensä metsästä sännännyttä hirveä.

”Ensin se kierteli kentällä rauhassa, mutta kun menin lähemmäksi, se muuttui aggressiivisemmaksi.”

Hän on nähnyt hirviä aiemminkin muun muassa pyöräillessään eikä näe niitä erityisenä ongelmana.

Lehden mukaan lapsia hirvittää kuitenkin mennä kouluun ja aikuisia metsälenkeilleen, kun pelkäävät ärhenteleviä hirviä.

Herrljungan kunnalla on tiedossa useita tapauksia, joissa hirvet ovat käyttäytyneet uhkaavasti ihmisiä kohtaan, kuten jahdanneet ja potkineet kylien nuorta väkeä.

Kunnan mielestä eläimet pitäisikin ampua. Yksi kaatolupa on tullutkin, mutta paikallisten metsästäjien mielestä sitä ei voida käyttää, koska se on myönnetty tiheästi rakennetulle asuinalueelle.

Osa asukkaistakin pitää nykytilannetta kohtuuttomana ja vaarallisena. Kaikki eivät kuitenkaan usko, että ampuminen auttaa kesyyntyneiden eläinten karkottamiseksi. Heidän antaisivat hirvien olla rauhassa, sillä heidän mukaansa nuoret ovat häirinneet ja ärsyttäneet niitä myös tahallaan.