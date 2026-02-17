Pörssisähkön hinta nousee taas huomenna. Varttihinta nousee yli 20 senttiin kilowattitunnilta aamulla varttia yli kahdeksan. Tämän jälkeen hinta laskee alle 20 sentin vasta keskipäivällä.
Korkeimmillaan hinta on aamuyhdeksän ympäristössä, kun varttihinnat liikkuvat 26 sentin kieppeillä. Alkuillasta on toinen hintahuippu, jolloin hinnat nousevat pariksi tunniksi yli 20 senttiin kilowattitunnilta.
Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä kilowattitunnilta.
