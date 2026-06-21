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Täältä Rovaniemen maalaiskunnasta Mikkel Näkkäläjärven vaari lähti 18-vuotiaana Karjalaan taistelemaan. Hän eli 94-vuotiaaksi ja seurasi asioita. ”Tiesin, että kun vaari tulee Inariin, hän kyselee ja haluaa keskustella yhteiskunnallisista aiheista. Arvi Lind niitä lähetyksiä usein ankkuroi.”

Maa- ja metsätalous ovat kansallisia prioriteettejamme, sanoo SDP:n puoluesihteeri

Tuore Kalevi Sorsa -säätiön raportti maataloustuista ei ole puolueen kanta, Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.
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Uutiset|Politiikka
21.6.202607:00
Eija Mansikkamäki
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