Maa- ja metsätalous ovat kansallisia prioriteettejamme, sanoo SDP:n puoluesihteeri

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Uutiset
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Politiikka
21.6.2026
07:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
Mikkel Näkkäläjärvi
SDP
maa- ja metsätalous
aluekehitys
talouspolitiikka
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