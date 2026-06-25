Pääministeri Orpo Puolassa: Suomelta 40 miljoonaa euroa lisää Ukrainan puolustukseen Pääministeri Petteri Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.

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Pääministeri Petteri Orpo (vas.) ja Puolan pääministeri Donald Tusk kättelivät Gdanskissa. LEHTIKUVA. Kuva: STT-AFP

Uutiset | Ulkomaat STT

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti torstaina, että Suomi antaa Ukrainan puolustukseen 40 miljoonaa euroa lisää sotilasliitto Naton PURL-hankkeen kautta. Hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle.

Puolustusministeriön tiedotteesta käy ilmi, että rahoituksesta sovittiin kevään budjettiriihessä. Orpo kertoo tiedotteessa, että Suomi on aloitteen avulla mukana tukemassa Ukrainan ilmapuolustusta.

Euroopassa on viime aikoina kehuttu Ukrainan droonikyvykkyyttä. Eurooppalaiset johtajat ovat jatkuvasti korostaneet sitä, että Ukrainasta on sodan aikana tullut edelläkävijä droonipuolustuksessa ja -sodankäynnissä. Näin Ukraina ei ole enää vain avun vastaanottaja, vaan sen droonitaidot ovat sellaisia, joista Euroopalla on paljon opittavaa.

Orpo puhui Puolan Gdanskissa, jossa järjestetään torstaina ja perjantaina Ukrainan jälleenrakennuskonferenssi. Se ei tänä vuonna keskity ainoastaan Ukrainan jälleenrakentamiseen vaan myös turvallisuuteen ja puolustukseen.

Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.

”Euroopan ja Euroopan turvallisuuden tulevaisuutta muokataan Ukrainassa”, Orpo sanoi puheenvuoronsa päätteeksi.

”Ukrainan onnistunut toipuminen on pitkän aikavälin sijoitus. Se hyödyttää meitä kaikkia ja yltää Ukrainaa laajemmalle.”

Jälleenrakennuskonferenssin avajaistilaisuudessa nähtiin puheenvuoroja Euroopan johtajilta. Niissä muistutettiin, että Ukrainan vapaus liittyy Euroopan vapauteen, ja korostettiin jälleenrakentamisen merkitystä jo nyt, vaikka sota ei ole vielä päättynyt.

Jälleenrakennuskonferenssin yhteydessä järjestettiin myös East Flank -huippukokous, joka toi yhteen EU:n itäreunan maiden johtajia.

Johtajat korostivat torstaina lehdistötilaisuudessa, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Tilaisuudessa oli Suomen lisäksi mukana Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Romanian ja Ruotsin johtoa.

”Viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat meidän yhteistyömme merkitystä”, Orpo sanoi tilaisuudessa

Tilaisuuden yhteydessä jäi epäselväksi, tarkoittiko Orpo tapahtumilla juurikin Baltiaan ja Suomeen päätyneitä ukrainalaisdrooneja.

Kokouksia isännöivä Puolan pääministeri Donald Tusk puhui lehdistötilaisuudessa Yhdysvalloista ja tulevasta Nato-huippukokouksesta Turkin Ankarassa, jossa Eastern Flank -yhteistyö on todennäköisesti myös esillä.

”On selvää, että yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa turvallisuuttamme sekä Euroopassa, että maailmanlaajuisesti”, Tusk sanoi.

Yhdysvaltain poukkoileva ulkopolitiikka on saanut monet pidättämään hengitystä tulevan Nato-huippukokouksen suhteen.

Tusk sanoi geopoliittisen tilanteen olevan vaikea.

”Tilanne voi kiristyä lähiviikkoina ja -kuukausina. Olemme tämän uhkan etulinjassa, koska jäämme rajaa Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa.”

Yhdysvallat on vaatinut Euroopan maita ottamaan enemmän vastuuta puolustuksestaan ja kasvattamaan puolustusbudjettiaan.

”Olemme myös puolustusinvestointien ja puolustusmäärärahojen osalta Euroopan kärkimaiden joukossa”, Tusk sanoi.