Rankkasade runteli Someroa – Turuntie sortui, viemärit tulvivat yliUkkosmyrskyn ja rankkasateiden jäljet näkyvät Somerolla: sortunut tie, tulvineet alikulut ja ylikuormittunut viemäriverkosto.
Ukkosmyrsky ja rankkasateet koettelivat Someron infrastruktuuria sunnuntaina 12.7.
Niiden seurauksena tie sortui koko leveydeltään Turuntiellä, useat muut tiet kärsivät, rakennusten kellareihin nousi vettä ja keskustan alikulut täyttyivät kokonaan, kerrotaan Someron kaupungin tiedotteessa.
Erityisesti keskustan alueella ja Turuntiellä vedenpinta nousi voimakkaasti.
Someron Vesihuollon mukaan kaikki sadevesipumppaamot toimivat moitteettomasti.
Hulevesi- ja viemäriverkosto kuitenkin ylikuormittui poikkeuksellisen suuren sademäärän vaikutuksesta siinä määrin, että sadevedellä laimentunutta jätevettä jouduttiin juoksuttamaan ohi vedenpuhdistamon kerralla 4 000 kuutiota. Vuoden 2025 ohijuoksutusmäärä oli 8 000 kuutiota.
Paimionjoessa uimista tulisi tiedotteen mukaan välttää muutaman päivän ajan, ainakin keskustan läheisyydessä sijaitsevilla uimarannoilla.
Häiriötilanne aiheutti myös toimintakatkon kaupungin tietoliikenneyhteyksiin. Someron kaupunginkirjaston tietoliikenneyhteydet ovat tällä hetkellä edelleen poikki ja kirjasto on sen vuoksi suljettu.
Rankkasateet eivät vaikuttaneet juomaveden laatuun tai kaukolämpöverkostoon.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan henkilö- ja eläinvahingoilta tämänhetkisen tiedon mukaan vältyttiin.
Pelastuslaitokselta oli vahingontorjuntatehtävissä paikalla useita yksiköitä Varsinais-Suomen alueelta. Tällä hetkellä kaikki tiedossa olevat vahingontorjuntatehtävät on saatu hoidettua.Artikkelin aiheet
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