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Juuri nyt | Kanala paloi Laitilassa, 20 000 kanaa sai surmansa
Tilaajalle | Suomalaiset kasvattivat munien vientiä poikkeuksellisiin lukemiin: Euroopan markkinassa haastava käännös