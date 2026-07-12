Jalasjärvi
2 miljoonaa pulloa päivässä – Markon jätti-investointi aloittaa muovipullojen kierrätyksen Ilvesjoella, mutta vain puoliteholla
Energia, logistiikka ja teknologia määrittävät muovinkierrätyksen seuraavaa kasvuloikkaa Pramia Plasticin laitoksella Kurikassa.
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- Marko Mäkisen Pramia Plastic avaa Kurikan Ilvesjoelle muovipullojen kierrätyslaitoksen, jonka investointi koneineen maksaa 16,6 miljoonaa euroa. Laitoksen kapasiteetti on kaksi miljoonaa pantillista pulloa päivässä. Kierrätysprosessissa pullot murskataan, pestään ja jalostetaan granulaatiksi vientiin. Sähkölinjan valmistumisen viivästyminen siirtää täyden kapasiteetin käyttöä, joten tehdas käynnistyy vaiheittain.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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