Sortunut tie, tulipaloja ja tulvia: Rankkasateet osuivat Lounais-SuomeenKuluvan kesän lämpöennätys rikkoutui Pyhtäällä, mutta uutta lämpöennätystä ei alkavalla viikolla hätyytellä.
Rankat sadekuurot ja ukkosmyräkät ovat koetelleet erityisesti Lounais-Suomea.
Somerolla vesisateet ovat aiheuttaneet tulvia ja alikulut ovat täyttyneet vedestä. Someron kaupungin tiedotteen mukaan pala Turuntietä on kokonaan sortunut vesimassojen vaikutuksesta. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan Kosken ja Someron välinen tie on osin suljettu sortumisen vuoksi.
Kaupunki julkaisi sortumasta kuvan Instagram-tilillään.
Sunnuntaina salama sytytti tulipalon omakotitalossa Ypäjällä. Forssan päivystävä palomestari kertoi, että talo tuhoutuu täysin, mutta henkilövahingoilta säästyttiin. Salamat iskivät rakennuksiin myös Salossa ja Tammelassa, mutta vahingot jäivät Ypäjää pienemmiksi.
Myös Turun seutuvilla kellarit ovat tulvineet. Esimerkiksi Turun keskustassa Wiklundin tavarataloon pääsi valumaan runsaasti vettä, kun sadevesiviemärin liitos irtosi runsaan vesisateen vuoksi.
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoi STT:lle, että Turun Artukaisissa mitattiin vuorokaudessa lähes 45 millimetrin sadekertymä: lauantaina 16,7 millimetriä, sunnuntaina 28,2 millimetriä.
Uudellamaalla lauantaina jyllännyt ukkonen rajoitti hetkellisesti Etelä-Suomen ilmatilaa ja aiheutti runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Järvenpäässä salama iski omakotitaloon ja aiheutti tulipalon, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
Helteistä viikonloppua vietettiin vaihtelevien sääilmiöiden keskellä.
Sunnuntaina kuluvan kesän lämpöennätys rikkoutui kahdesti, molemmilla kerroilla Pyhtään lentokentällä. Hieman ennen kello yhtä elohopea nousi 30,3 asteeseen, mutta iltapäivän edetessä se kohosi vielä 31,1 asteeseen.
Aiempi lämpötilaennätys oli toukokuulta, kun sekä Tohmajärvellä että Ilomantsissa mitattiin 30,2 asteen lämpötila.
Alkava viikko on aurinkoinen ja poutainen. Satunnaiset sadekuurot ovat maanantaina vielä mahdollisia Uudeltamaalta Pohjois-Karjalaan.
Lämpötilat heiluvat hellerajan molemmin puolin, eikä ennätyksiä Tuovisen mukaan hätyytellä. Maanantaina on välipäivä helteistä, mutta tiistaina lämpötilat voivat kohota 26–27 asteeseen. Lapissa lämpötilat ovat 15–20 asteen tuntumassa ja öisin lämpötila voi laskea noin viiteen asteeseen.Artikkelin aiheet
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