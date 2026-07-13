Raakaöljyn hinnat taas nousussa Tilanne öljynkuljetuksille tärkeällä Hormuzinsalmella on jälleen kiristynyt.

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Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli kolmen prosentin nousussa. AFP/LEHTIKUVA.

Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella.

Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli kolmen prosentin nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa.

Nousuista huolimatta öljyn nykyhinnat ovat kaukana niistä hintapiikeistä, joita nähtiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Sodan seurauksena laivaliikenne Persianlahden ja Intian valtameren yhdistävällä Hormuzinsalmella seisahtui lähes tyystin.

Salmen laivaliikennettä päästiin jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin kesäkuussa solmiman alustavan rauhansopimuksen myötä. Hormuzinsalmen alueella on kuitenkin tehty tämän jälkeen useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania.

Yhdysvallat on vastannut laivaiskuihin iskemällä Iraniin, mikä on johtanut vuorostaan Iranin vastaiskuihin.

Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormuzinsalmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi tämänkin jälkeen.

Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä Yhdysvallat ilmoitti jälleen aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Iran puolestaan sanoi, että Yhdysvaltain viimeisimmät iskut ovat romuttaneet viime kuukausien diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi.