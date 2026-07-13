Kovaa nousua Patrialta — katso yhtiön kasvuluvut Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstöä on yli 400 enemmän.

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Patria ja KOVO Armor allekirjoittivat aiesopimuksen kesäkuussa liittyen Liettuan päätökseen hankkia Patria 6x6 -ajoneuvoja.

Uutiset | Talous Joonatan Reunanen

Patrian liikevaihdon ja liikevoiton kasvu kiihtyi vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Patrian liikevaihto ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta oli 610,4 miljoonaa euroa ja kasvoi 45 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vertailukauteen. Konsernin liikevoitto kehittyi vahvasti ja kasvoi 71,2 miljoonaan euroon. Se vastaa 11,7 prosentin liikevoittomarginaalia ja nousua viime vuoteen oli 142 prosenttia.

Henkilöstön määrä oli kauden lopussa yli 4 300, kun se oli vuosi sitten alle 4 000.

Patrian uudet tilaukset kasvoivat 22 prosenttia vuoden 2025 vertailukauteen verrattuna ja olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 553,4 miljoonaa euroa. Uusien tilausten kasvua vauhdittivat erityisesti Defence and weapon systems -liiketoiminta-alue, Patria kertoo.

Yhtiön mukaan liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikuttivat erityisesti Protected mobility- ja Sustainment solutions -liiketoiminta-alueet. Patrian Ilias solutions sai toisen neljänneksen aikana merkittäviä lisenssitilauksia. Ilias valmistaa ja tarjoaa digitaalisen puolustusalan ohjelmistoalustan.

Tiedotteen mukaan Millogin vaikutus konsernin liikevaihtoon säilyi vertailukauden tasolla, kun taas sen liikevoitto oli vertailukautta pienempi tuloutusmuutoksesta johtuen. Nammon vaikutus konsernin liikevoittoon oli jonkin verran suurempi kuin vertailukaudella.

Patria-konsernin avainluvut vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuva: Joonatan Reunanen

Patria sanoo jatkaneensa investointien kasvattamista vastatakseen kasvaneeseen kysyntään sekä kehittääkseen tarjoomaansa asiakasarvon ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Merkittävä osa operatiivisista panostuksista on kohdistettu tuotantokyvyn lisäämiseen panssaroitujen ajoneuvojen ja asejärjestelmien kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.

Konsernin mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla Millogin vaikutus konsernin liikevaihtoon säilyi vertailukauden tasolla, kun taas sen liikevoitto oli vertailukautta pienempi tuloutusmuutoksesta johtuen. Nammon vaikutus konsernin liikevoittoon oli jonkin verran suurempi kuin vertailukaudella.

Patria sanoo tuotteidensa ja palveluidensa kysynnän jatkavan vahvaa kasvua. Kasvua vauhdittavat entisestään useat EU-lähtöiset puolustusmateriaalihankintoja ja -kehitystä tukevat aloitteet sekä eurooppalaisten Nato-maiden puolustusbudjettien kasvu.

Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun olevan vahvaa vuonna 2026. Uudet tilaukset kasvoivat 22 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna ja tilauskanta kasvoi 44 prosenttia.

Tiedotteen mukaan geopoliittisen tilanteen ja yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia toimintaympäristön pitkän aikavälin kehitykseen on vaikea arvioida. Yhtiön mukaan näillä tekijöillä voi olla merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia kysyntään ja Patrian toimintaan.