Suomi on etelä–pohjoissuunnassa pitkä maa – se näkyy kevään etenemisessä Maan etelä- ja keskiosassa on jo hyvin keväistä. Lumi on pääosin sulanut maasta. Pohjois-Suomessa on talvisempaa.

Aurinkoinen ja tuulinen sää sulattaa Heinolan Ruotsalaisesta jäät niin, ettei niille ole enää uhkarohkeimmallakaan pilkkijällä asiaa. Kuva: Petteri Kivimäki

Säätilastoja vertailtaessa kevääksi on valittu maaliskuusta toukokuuhun kestävä ajanjakso. Toinen meteorologien keino jakaa vuodenaikoja on termisten vuodenaikojen käyttö. Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin 0 asteen yläpuolelle.

Tässä määrittelyssä tuo sana "pysyvämmin" aiheuttaa ongelman, sillä kevät varmistuu alkaneeksi vasta jopa viikkojen viiveellä. Lounais-Suomessa ollaan tänä vuonna jo usealla asemalla oltu keskilämpötiloissa nollan yläpuolella helmikuun loppupuolelta saakka. Maan keskiosassa tällaisia päiviä on 20 molemmin puolin. Seuraavan 10 vuorokauden ennusteissa ei takatalvea näy, joten terminen kevät saattoi alkaa tänä vuonna Lounais-Suomessa jo helmikuussa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Seuraavien vuorokausien aikana sää on maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaista, sunnuntain vastaisena yönä alueen yli näyttäsi liikkuvan hajanainen sadealue. Päivisin on laajalti aurinkoista. Elohopea kohoaa yli +5 asteeseen. Lämpimintä on lauantaina, jolloin +10 astetta saavutetaan ainakin idässä. Lauantain vastainen yö on pääosin selkeä. Pakkasta on silloin koko maassa.

Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja perjantai-iltapäivään asti on sateista. Toinen sadealue tulee sunnuntain vastaisena yönä. Sadetta tulee sekä lumena, että vetenä. Uutta lunta voi kertyä paikoin jopa 10 cm. Lauantain vastaisena yönä sää selkenee ja pakkasta on paikoin yli 10 astetta. Käsivarressa pakkasta voi olla päivisinkin, mutta pääosin Pohjois-Suomessa lämpöasteita on päivisin 1 ja 8 välillä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi