Varokaa heikkoja jäitä! Edes jäänpaksuuden mittaajat eivät enää voi mennä jäälle turvallisesti Suomen ympäristökeskus kertoo tuoreessa jäätilannekatsauksessaan, että jäät ovat jo heikkoja suuressa osassa maata. Paksukin jää voi olla petollisen heikkoa.

Paksukin jääkerros voi jo olla petollisen heikko. Kuva: Jaana Kankaanpää

Jäänpaksuuden mittauskausi on päättynyt monella Etelä- ja Länsi-Suomen järvellä. Tämä johtuu siitä, että jäät ovat jo niin heikkoja, etteivät mittaajat voi enää turvallisesti kulkea jäällä.

Myös muilla järvillä etelästä maan keskiosiin ja Pohjois-Pohjanmaalle asti on raportoitu jään rakenteen heikkenemisestä.

Suomen ympäristökeskus Syke varoittaa heikoista jäistä ja huomauttaa, että vaikka jäänpaksuus on monin paikoin vielä melko suuri, ei jään kantavuus ole yhtä hyvää kuin usein tähän aikaan talvesta.

Keväällä lumen sulettua jäältä ja auringonsäteilyn lisääntyessä jään paksuus ei enää kerro sen kantavuudesta, vaan jää haurastuu ja paksukin jää voi olla petollisen heikkoa.

Tästä saatiin muistutus Lemillä, jossa paikallisissa pilkkikilpailussa sattui jäihin putoaminen, joka säikäytti järjestäjät. Järjestäjät muistuttavat nyt Etelä-Saimaa-lehdessä, että jäille ei kannata enää mennä.

Jään kokonaispaksuudeksi mitattiin maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa 20–50 ja pohjoisessa 40–80 senttimetriä.

Muutamalla Lapin havaintopaikalla jäänpaksuus oli perjantain 20. maaliskuuta mittauksissa lähellä ajankohdalle tyypillisiä lukemia. Sen sijaan muualla maassa jäätilanne on selvästi heikompi kuin maaliskuun loppupuolella yleensä.

Jääpeite voi olla arvaamattoman haurasta erityisesti virtapaikoissa, kapeikoissa, ojien suilla sekä vesistörakenteiden ja kasvillisuuden lähellä.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan jäällä ei kannata enää liikkua maan etelä- ja keskiosissa, ja muuallakin kulkijan on huolellisesti varmistettava jään kantavuus koko reitillä. On myös muistettava, että pakkasyön jälkeen aamulla kantanut jää voi olla jo iltapäivällä heikentynyt huomattavasti auringonpaisteen vaikutuksesta.