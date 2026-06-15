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MT:n tiedot: Suomen esitys ennallistamisasetuksen toimeenpanosta saattaa siirtyä
Ennallistamisasetuksen valmistelu jäämässä eduskunnan sijaan ympäristöministeriölle.
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Uutiset
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Talous
15.6.2026
13:16
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
ennallistamisasetus
luontokato
Ympäristöministeriö
Suomen hallitus
Eerikki Viljanen
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