Poliisi vahvistaa Ylelle, että Parikkalasta löytynyt drooni on ulkomainenRajavartiolaitos havaitsi tiistaiaamuna miehittämättömän ilma-aluksen Etelä-Karjalassa.
Poliisi vahvistaa Ylelle, että Parikkalasta löytynyt drooni on ulkomainen. Ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että drooni on yhä Pyhäjärven jäällä.
Eristetyltä alueelta poistettiin poliisin mukaan ihmisiä kymmenestä rakennuksesta.
Rajavartiolaitos havaitsi tiistaiaamuna miehittämättömän ilma-aluksen Etelä-Karjalassa Parikkalan alueella sijaitsevan Pyhäjärven jäällä.
