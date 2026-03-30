Kansainvälisen suojelun piiriin 40 uutta eläinlajia – listalla on Suomessa äärimmäisen uhanalainen iso pöllöHarry Potterin pöllö hyväksyttiin kansainvälisen suojelun piiriin.
40 uutta eläinlajia on hyväksytty kansainvälisen suojelun piiriin CMS-sopimuksen mukaisesti. Listalle on nyt päässyt Harry Potter -kirjoistakin tuttu tunturipöllö.
CMS-sopimuksen tavoitteena on suojella vaeltavia luonnonvaraisia eläimiä maailmanlaajuisesti. Tunturipöllön lisäksi listalle on otettu muun muassa uhanalainen rantalintu eskimokuiri, isovasarahai, juovahyeena ja jättiläissaukko.
CMS:n sopimusvaltiot ovat velvollisia muun muassa suojelemaan uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja ja säilyttämään niiden elinympäristöjä.
Päätös uusien lajien sisällyttämisestä listalle tehtiin COP15-huippukokouksen päätteeksi. Brasilian Campo Verdessä järjestettyyn kokoukseen osallistui edustajia yli 130 maasta.
Korkeasaaren eläintarhan mukaan tunturipöllö luokiteltiin kansainvälisesti ensimmäisen kerran vaarantuneeksi vuonna 2017. Suomessa laji luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi. Vuonna 2021 tunturipöllö otettiin mukaan eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan.
