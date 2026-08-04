Valtiovarainministeri Purran budjettiesitys 12,9 miljardia alijäämäinenValtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden tulo- ja menoarviosta alkoivat tänään Espoon Moisniemessä.
Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio.
Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa.
Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon.Artikkelin aiheet
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