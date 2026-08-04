Hesburger alensi hintojaan ja poisti lastenateriat – nämä ateriat tulevat tilalle Pikaruokaketju laskee muun muassa sormisyötävien hintoja. Uudistukset tulevat voimaan tiistaina 4. elokuuta.

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Kuvassa uudet miniateriat. Kuva: Hesburger

Uutiset | Yritykset Joonatan Reunanen

Hesburger uudistaa ateriavalikoimaansa, yhtiö tiedottaa.

Lastenateriaan aiemmin liittyneet oheistuotteet poistuvat tänään ravintoloista. Tilalle tulevat uudet Miniateriat, jotka ovat saatavilla pienempään nälkään kaikille iästä riippumatta. Samalla Hesburger alentaa muun muassa useiden sormisyötäväannosten hintoja.

Miniateria-valikoima sisältää jatkossa kolme eri hampurilaisateriaa, liha-, kana- ja VEKE-versiot. Jokainen ateria sisältää normaalikokoiset ranskalaiset ja 0,25 litran sokerittoman virvoitusjuoman, tiedotteessa sanotaan. Liha- ja VEKE-kasvisversio hampurilaisaterioista on saatavilla myös gluteenittomalla sämpylällä ilman lisähintaa.

Lisäksi nykyiset neljän kananugetin ja neljän VEKE-soijatikun ateriat uudistuvat. Niihin kuuluu jatkossa normaalikokoiset ranskalaiset ja 0,25 litran sokeriton virvoitusjuoma. Samalla annosten ja aterioiden hintoja lasketaan.

”Lapsiperheet ovat meille erittäin tärkeä asiakasryhmä. Haluamme panostaa jatkossakin ravintoloidemme viihtyvyyteen ja leikkipaikkoihin. Asiakkaidemme palautteen pohjalta tiedämme, että nämä ovat tärkeämpi osa perheiden onnistunutta ravintolakokemusta kuin aterioihin liitetyt oheistuotteet”, Hesburgerin markkinointipäällikkö Pauliina Fredriksson sanoo tiedotteessa.