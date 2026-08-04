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Juuri nyt | Striimi auki, Ruokavirasto – epätietoisuus on pahin hoito tautikriisiin
Tilaajalle | Näin hurjasti Ruotsin villisikamäärät poikkeavat Suomen tilanteesta