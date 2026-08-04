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Näin hurjasti Ruotsin villisikamäärät poikkeavat Suomen tilanteesta
Siinä missä Suomessa ammuttiin viime vuonna reilut tuhat villisikaa, saatiin Ruotsissa saaliiksi 160 000 yksilöä.
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Metsä
|
Erä
4.8.2026
09:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
villisika
metsästys
Ruotsi
Suomi
afrikkalainen sikarutto
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