Säästöt sähköautosta tuhansia euroja? Joensuulaisen Joonan kirjoitus herätti somessa kiihkon ajamisen kuluista Yrittäjä Joona Kotilainen yllättyi saamastaan kommenttivyörystä. Eniten kritiikkiä tuli arvonalenemisen huomiotta jättämisestä. ”Jos objektiivisesti katsoo, on aika hauskaa, että noin voi käydä.”

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Keskustelun aikana joensuulaisen Joona Kotilaisen autoa nimitettiin muun muassa kiisselivatkaimeksi, patteriautoksi, sähkökulkineeksi, kapineeksi ja kertakäyttöautoksi. ”Suomen kieli voi hyvin”, hän summaa. Kuva: Joona Kotilainen

Uutiset | Autot Tuulikki Viilo

Kannattiko sähköauton hankinta?

Joensuulaisen Joona Kotilaisen pohdinta oman autonsa kuluista on kirvoittanut sosiaalisessa mediassa vilkkaan keskustelun.

Yrittäjänä työskentelevä Kotilainen hankki viime vuonna Skoda enyaq:n vuosimallia 2022. Talven aikana hän perheineen oli ajanut autollaan noin 28 000 kilometriä.

Hän kertoi tekstissä käyttökustannuksista, jotka laski autolleen sähkön ja bensan hintaan perustuen parhaimmillaan 2 000—3 000 euroa pienemmäksi kuin polttomoottoriautolla.

Myös hiilidioksidipäästöjä tulee 100 kilometrille noin 96 prosenttia vähemmän, Kotilainen pohti.

Facebookissa julkaistu kirjoitus lähti leviämään ja keräsi alle vuorokaudessa noin 250 000 näyttökertaa.

Suosio oli odottamaton, Kotilainen kertoo. ”En ollut arvellut, että noin tapahtuisi. Tein laskelmapostauksen, koska henkilökohtaisesti kaverit ovat kyselleet aiheesta.”

Sähköauton hankkimiseen liittyy paljon epätietoisuutta ja mörköjä, hän kuvailee. Kotilainen halusi kertoa kokemuksistaan sähköauton omistajana yhden talven jälkeen.

Intohimosta aihepiiriä kohtaan kirjoituksessa ei ollut kyse, hän täsmentää. ”En ole ikinä kokenut paloa autoasioita kohtaan.”

Kilometrivero ja sähköauton käyttö talvipakkasilla sekä akun valmistuksen päästöt kirvoittivat keskustelua. Kuva: Jaana Kankaanpää

Koomikkonakin työskentelevä Kotilainen pohti aihetta myös kollegojensa kanssa ja listasi analyysissään tekoälyn avulla viesteistä yleisimmät huolet, joita kommentoijilla oli hänen sähköautoonsa liittyen.

Koska kommentteja kertyi satoja, ihmiset eivät enää huomanneet, että sama aihe oli ollut jo esillä.

Top-10 listan kärjessä on sähköauton arvonalenema. Aiheeseen oli otettu kantaa jopa 25 kertaa. ”Jos objektiivisesti katsoo, on aika hauskaa, että noin voi käydä.”

Viiden kärkeen mahtuivat myös akun kesto ja sen vaihdon hinta, sähkön ”todellinen” hinta sekä vakuutusmaksut. Mistä aiheen herättämä kiinnostus kertoo?

Ei ole yhtä syytä, miksi ihminen lähtee tuomaan ajatuksiaan esiin, Kotilainen pohtii.

”Haluaisin uskoa, että osalla ihmisistä on ihan ajatus auttaa toista ihmistä ajattelemaan tarkemmin ja paremmin. En ollut esimerkiksi arvonalenemaa ottanut huomioon”, Kotilainen kertoo.

Hänen ajatuksensa arvonalenemasta on, että uuden vastaavan hintaisen bensamoottoriauton arvonalenema olisi joka tapauksessa kutakuinkin sama kuin hänen autossaan.

”En nähnyt itse ratkaisevana tekijänä avata sitä, koska oletin, ettei tule eroa.”

Toinen syy saattaa olla pelko markkinan muuttumista tai kulutuskäyttäytymisen muutosta kohtaan.

”En tiedä, kokevatko ihmiset loukkaavana omaa valintaansa kohtaan, että joku toinen tekee toisenlaisen valinnan.”

Ihmiset ehkä puolustautuvat kokiessaan, että hyökkäsin heidän valintaansa kohtaan, Kotilainen aprikoi.

”En usko, että kukaan voi tarjota yhtä laskelmaa aiheesta.” Joona Kotilainen

Sukupuoliero keskustelussa oli selvä: Keskustelijat olivat 94-prosenttisesti miehiä.

Pekka-nimisiä henkilöitä kommentoi aiheiseen peräti kuusi. Jani ja Janne oli edustettuna viisi kertaa.

Ennakkosuosikki Pasi ylsi kolmella edustajalla vasta kymmenen parhaan rajamaille, Kotilainen veisteli aiheesta tekemässään analyysissä.

”Tämä oli koko laskelman suurin pettymys ja horjuttaa uskoani tilastotieteeseen ja suomalaisten vanhempien nimenantoperinteisiin.”

Sähköautoryhmissäkin keskustelu on ollut miesvoittoista, hän pohtii.

”Vaikka kaikki siellä olevat sähköautojen kannalla, sielläkin voimakasta kielenkäyttöä saadaan. Jonkun mielestä ei mitään mieltä ostaa tietyn vuosimallin tietyntyyppistä autoa, koska ei ole tietynlaista akkua.”

Aiheesta tulleet kysymykset herättivät kiinnostuksen selvittää auton kulut vielä tarkemmin.

”Käytän exceliä paljon työssäkin, mutta en auton hankkimisen jälkeen päivittänyt siihen liittyviä laskelmia esimerkiksi siitä, miten paljon arvo oikeasti aleni.”

Luvut eivät valehtele, vaikka niitä voisikin puolustella mieleisekseen, Kotilainen sanoo.

”En usko että kukaan voi tarjota yhtä laskelmaa aiheesta. Keskustelu jatkuu vuosikymmenet pala kerrallaan.”

Tulevaisuudessa voi odottaa tilanne, jossa sähkövoimaiset syrjäyttävät polttomoottoriautot tai bensa-autojen käyttöä rajoitetaan esimerkiksi ilmastosyistä.

”Silloinhan yleinen keskustelukin muuttuu.”

Sähköauto ei tule päihittämään halpuudessaan tuhannen euron Fiat Puntoa, selventää Kotilainen.

”Käytetyn auton hankkiminen ja loppuun ajaminen on euromäärällisesti edullisin vaihtoehto. Kysymys on, kuinka paljon auto maksaa ja millaisen auton tarvitsee.”