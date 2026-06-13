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Juuri nyt | Mikä ihme on tällainen metsistä löytyvä puurakennelma?
MT Metsä | Hirvikanta oli 20 vuotta sitten kaksi kertaa suurempi ‒ tällainen emä on nyt harvinaisuus