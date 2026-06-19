Juhannusaattona ei ole vältytty onnettomuuksiltaLiikenteessä on sattunut useampi ketjukolari.
Juhannusaattona ei ole vältytty liikenneonnettomuuksilta.
Varhain perjantaiaamuna Merikarvialla sattui raju ulosajo, jossa yksi henkilö menehtyi ja yksi loukkaantui vakavasti. Poliisi kertoo tutkivansa onnettomuuden syytä, eikä tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.
Myös Kaarinassa sattui ulosajo. Pelastuslaitos hälytettiin kolaritehtävälle hieman ennen puolta yhtä juhannusaattona. Pelastuslaitos joutui purkamaan ajoneuvon rakenteita, jotta kuljettaja saatiin ulos ajoneuvosta.
Varsinais-Suomen päivystävä palomestari Lauri Laakson mukaan ajoneuvossa oli ainoastaan sen kuljettaja, joka siirrettiin ensihoitoyksikköön ja toimitettiin jatkotutkimuksiin.
Liikennettä ruuhkautti päivän aikana muun muassa neljän auton ketjukolari moottoritiellä Mäntsälässä
Pelastuslaitos hälytettiin kolaritehtävälle Helsinki-Lahti moottoritielle Mäntsälään juhannusaattona hieman ennen kello yhtätoista.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Onnettomuuteen johtaneet syyt eivät ole tiedossa.
Myös Espoon Turunväylällä tapahtui liikenneonnettomuus. Ilta-Sanomien mukaan tapahtumapaikka oli Kehä III:n liittymän ja Ämmässuon liittymän välillä.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kertoo IS:lle kyseessä olleen viiden auton välinen peräänajo. Pelastuslaitos tarkasti ajoneuvot ja hinasi yhden turvalliselle alueelle. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Liikenneonnettomuuksien lisäksi iltapäivään mennessä tietoon oli tullut myös tapaus, jossa neljä nuorta joutui veden varaan Mikkelissä Louhijärvellä.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestarin Jarno Laikolan mukaan nuoret joutuvat veden varaan veneen kaduttua.
”Veden varassa olleista kolme oli onnistunut pelastautumaan läheisen saaren rantaan. Pelastuslaitoksen sukeltajat hakivat yhden henkilön mantereelle. Pelastuslaitos evakuoi kolme henkilöä mantereelle”, Laikola kertoo Tilannemedian jutussa.
Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät yhden miehistä hukkuneena tapahtumapaikalta.
Myös tulipaloista tiedotettiin Lieksassa ja Kuopiossa.
Kuopiossa palamaan syttyi yksikerroksinen, 80-luvulla rakennettu omakotitalo. Pelastuslaitoksen mukaan sen saapuessa saapuessa kohteeseen, oli talo jo täyden palon vaiheessa. Talo tulee tuhoutumaan täysin.
Lieksassa palamaan oli syttynyt noin 20-neliöinen savusauna. Palomestarin mukaan sammutus- ja pelastustyöt olivat iltapäivällä yhä käynnissä.Artikkelin aiheet
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