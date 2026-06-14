Valtion tulisi taata maaseudun asuntojen remonttilainoja ja hoitaa netti kuntoon, sanoo keskustan puoluesihteeri

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Antti Siika-aho valitsi haastattelupaikakseen Helsingin Vallilan. Kotipihan rauhaa ei särje edes Sörnäisen piritorin läheisyys.
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Uutiset
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Politiikka
14.6.2026
05:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
Antti Siika-aho
aluepolitiikka
maaseutu
Keskusta
kaksoiskuntalaisuus
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