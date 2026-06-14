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Yhteisöllisen elämän voi rakentaa yhtä lailla Valliassa kuin Pohjanmaallakin, Antti Siika-aho sanoo. Hän toivoo valtion takaavan maaseudun asuntojen arvon säilymisen. Hän itse asuu omistusasunnossa.

Valtion tulisi taata maaseudun asuntojen remonttilainoja ja hoitaa netti kuntoon, sanoo keskustan puoluesihteeri

Antti Siika-aho valitsi haastattelupaikakseen Helsingin Vallilan. Kotipihan rauhaa ei särje edes Sörnäisen piritorin läheisyys.
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Uutiset|Politiikka
14.6.202605:00
Eija Mansikkamäki
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