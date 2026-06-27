Yhdysvallat ja Iran tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan, taustalla Hormuzinsalmen torstainen rahtilaivaisku Iran varoitti perjantaina, että takeet turvallisesta kulusta Hormuzinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä.

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Laivaliikennettä päästiin pienimuotoisesti jatkamaan öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran neuvottelivat. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan sen jälkeen, kun tilanne Hormuzinsalmella on jälleen vaikeutunut viime päivien aikana.

Yhdysvallat sanoi ensin Suomen aikaa myöhään perjantaina, että maa oli iskenyt Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Joitakin tunteja myöhemmin Iranin vallankumouskaartin kerrottiin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcomin mukaan iskut olivat vastaus Hormuzinsalmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa.

”Iranin joukkojen perusteeton hyökkäys kauppalaivoja vastaan ​​rikkoi selvästi aseleposopimusta. Lisäksi Iranin vaarallinen toiminta heikensi merenkulun vapautta”, Centcom sanoo.

Yhdysvaltain iskujen jälkeen Iranin valtiollinen televisio kertoi, että Iranin vallankumouskaarti sanoi tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella.

Kaartin mukaan iskut olivat vastaus Yhdysvaltain perjantaisiin Iran-iskuihin. Kaarti uhkasi vastata entistäkin laajemmilla iskuilla, jos Yhdysvallat tekee uusia iskuja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin perjantaina Truth Social -viestipalvelussaan, että Iran ampui ainakin neljä hyökkäysdroonia Hormuzinsalmen läpi kulkevia aluksia kohti.

Trumpin mukaan yksi näistä drooneista osui rahtialukseen ja aiheutti vahinkoa, mutta alus pääsi jatkamaan matkaansa. Kolme muuta droonia pudotettiin.

”Tämä on ilmiselvästi typerä rikkomus aseleposopimustamme vastaan”, Trump sanoi.

Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance puolestaan uhkasi, että Yhdysvallat vastaa väkivallalla, jos Iran tekee vielä uusia iskuja alueella.

”Iran allekirjoitti aseleposopimuksen. Olemme kunnioittaneet sitä. Jos heillä on erimielisyyksiä siitä, miten yhteisymmärryspöytäkirjaa sovelletaan, he voivat vastata puhelimeen. Mutta väkivaltaan vastataan väkivallalla”, Vance sanoi viestipalvelu X:ssä.

Yhteisymmärryspöytäkirjalla Vance viittasi alustavaan rauhansopimukseen, jonka Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat viime viikolla. Kyseisessä asiakirjassa linjataan muun muassa, että kauppa-alukset voivat kulkea salmen läpi maksutta 60 päivän ajan.

On epäselvää, mitä järjestelyjä salmelle on tarkoitus soveltaa edellä mainitun ajanjakson jälkeen. Yhdysvallat on kuitenkin jyrkästi torjunut ajatuksen siitä, että Iran saisi oikeuden periä maksuja Hormuzinsalmelle liikennöinnistä.

Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Viime päivien tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet uutta huolta Hormuzin tilanteesta.

Alkujaan vaikutti siltä, että torstain isku seisautti salmen liikenteen täysin. YK:n alainen Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO esimerkiksi keskeytti iskun vuoksi väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden alusten evakuoimisen.

Meriliikennettä seuraavien tarkkailusivustojen perusteella aluksia olisi kuitenkin kulkenut salmen läpi myös iskun jälkeen. Uutistoimisto AFP:n mukaan osa aluksista on myös uhmannut Iranin varoituksia ja käyttänyt reittiä, jolla ei ole Iranin hyväksyntää.

Iran varoitti perjantaina, että takeet turvallisesta kulusta Hormuzinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä.

Iranin valtion Press TV uutisoi perjantaina, että Iran ja Yhdysvallat ovat perustaneet yhteydenpitokanavan uusien sotilaallisten välikohtausten välttämiseksi Hormuzinsalmella. Iranilaisen Isna-uutistoimiston mukaan Iranin vallankumouskaarti olisi kuitenkin kiistänyt yhteydenpitokanavan perustamisen.