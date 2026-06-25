Karavaanarit valtaavat pohjalaisteitä – tällä reitillä voit välttää Farmarin ja Suviseurojen ruuhkiaKalajoella otetaan käyttöön tilapäiset liikennevalot ohjauksen lisäksi.
Pohjalaisteillä riittää liikennettä viikonlopun aikana normaalia enemmän. Käynnissä ovat yhtä aikaisesti Kalajoella pidettävä Farmari ja Suviseurat Kauhavalla.
Pääasialliset saapumisväylät Suviseuroihin ovat kantatie 63 sekä valtatiet 16 ja 19. Näillä teillä liikenne voi olla viikonlopun aikana normaalia vilkkaampaa.
Tilapäisillä liikennejärjestelyillä ja -ohjauksella pyritään ehkäisemään ruuhka- ja häiriötilanteita, kertoo liikenteenohjauspalveluista vastaava Fintraffic.
Ajantasaista liikenteen tilannekuvaa voi seurata Fintraffic Mobiili -sovelluksesta, jota kannattaa hyödyntää myös matkan suunnitteluvaiheessa.
Sovelluksen kautta vastaanotat tiedon liikenteen sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista häiriö- ja onnettomuustilanteista.
Suviseuroihin on tapahtumajärjestäjän mukaan tuloliikennettä on odotettavissa eniten vielä torstaina 25.6. illan ja alkuyön aikana. Tapahtumajärjestäjä on varautunut tarvittaessa liikenteenohjaukseen tärkeimmissä risteyksissä.
Suurimmat liikennemäärät ovat odotettavissa tapahtuma-ajanjakson alun menoliikenteeseen.
Kalajoen Farmari-maatalousnäyttelyn tapahtuma-aikana saattaa esiintyä ruuhkaa erityisesti valtateillä 8 ja 27 sekä Satamatiellä 7771.
Kalajoen liikenteeltä voi välttyä, jos käyttää etelä-pohjoissuunnassa matkatessa reittiä Kauhava-Ylivieska-Kempele.
Valtatielle 8 asetetaan tapahtuman ajaksi nopeusrajoitus 60 km/h, välille valtatie 27 liittymä sekä Kalajoen lentokentän ja ABC hiekkasärkän risteysalue. Lisäksi valtatie 8 ja Satamatien 7771 risteyksessä on käytössä tilapäiset liikennevalot.
Ajoneuvoliikenteelle suunnatun tilapäisen liikennevalo-ohjauksen aikana risteyksen ylittävä kevyenliikenteenväylä toteutetaan ohjatusti.
Suurimmat liikennemäärät ovat odotettavissa tapahtuma-ajanjakson alun menoliikenteen sekä paluuliikenteen osalta viikonlopun aikana.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat