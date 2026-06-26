Kunta: Rehufirman teurasjätteet siivotaan – arvio hinnasta yli miljoona euroaAlueen asukkaille tiedotetaan erikseen siivouksen etenemisestä.
Konkurssiin menneen eläinrehuyhtiön teurasjätteet siivotaan, Länsirannikon ympäristöyksikkö Mustasaaren kunnasta tiedottaa.
Hinta-arvio on tällä hetkellä hieman yli miljoona euroa. Lopullinen euromäärä täsmentyy työn valmistuttua.
Eilen uutisoitiin, että teurasjätteet aiheuttavat ongelmia muun muassa alueen asukkaille.
Eläinperäiset jätteet kuljetetaan Salossa sijaitsevaan Lounavoiman polttolaitokseen. Ympäristöyksikkö selvittää parhaillaan valittujen urakoitsijoiden kanssa, kuinka nopeasti työt voidaan aloittaa.
Lounavoiman vastaanottokapasiteetista johtuen teurasjätteiden siivoamisen arvioidaan kestävän vähintään 13 viikkoa.
Alueen asukkaille tiedotetaan erikseen prosessin etenemisestä. Tyhjennystyöt aiheuttavat väistämättä jonkin verran hajuhaittoja lähialueella. Kärpästen ja jyrsijöiden torjuntaa jatketaan kuten aiemmin.
Siivouksen urakoitsijat ovat Veikko Lehti Oy, NGR Group Ab, NG Nordic Finland Oy ja Lindemans Infra Ab.Artikkelin aiheet
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