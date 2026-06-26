Kotimaa: Tarratoimikunta lopettaa tämän vuoden Suviseurojen jälkeenTarratoimikunta jakaa tämän vuoden Kauhavan Suviseuroissa yli 30 000 tarraa.
Suviseuroissa seksuaalivähemmistöjen asiaa esille tuonut tarratoimikunta on ilmoittanut, että se lopettaa toimintansa toistaiseksi tähän kesään.
Tarratoimikunnan toinen perustaja Essi Mutanen kertoo Kotimaa -lehdelle, että toiminta lopetetaan henkilökohtaisista syistä.
Mutasen mukaan opintojen edistäminen on vaikeutunut ja koska vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa, on jatkaminen taloudellisestikin haastavaa.
Viime vuoden Suviseuroissa tarratoimikunnan toimintaan kohdistui häirintää ja väkivaltaa.
Tarratoimikunnan perustajien Essi Mutasen ja Senja Myllymäen mukaan heidän suunnitelmissaan ei ole jatkaa toimintaa, mutta joku muu voisi sitä jatkaa.
Tarratoimikunnan tavoitteena on herättää tarroilla avointa keskustelua seksuaalioikeuksista lestadiolaisyhteisössä sekä tuoda turvaa ja lohtua haitallisista opeista kärsiville.
Kotimaa: Tarratoimikunta lopettaa toimintansa ‒ tänä kesänä Suviseuroissa jaetaan vielä yli 30 000 tarraaArtikkelin aiheet
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