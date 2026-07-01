Ammoniakki ja lannoitteet jämähtivät rajan taakse – Venäjän ratatariffeihin hurja korotus Tohmajärven ja Värtsilän välinen rajaliikenteen hiljenee käytännössä kokonaan.

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Ammoniakkia käytetään moniin pelloilla käytettäviin lannoitteisiin. Kuva: Markku Vuorikari

Uutiset | Maatalous Harri Kallio-Kurssi

Venäjä on käytännössä sulkenut rautatieliikenteen Tohmajärven Niiralan ja Venäjän Värtsilän väliltä. Syy siihen on Venäjän päätös korottaa lannoitekuljetuksien tariffit 8-kertaisiksi 1.7. alkaen.

Tämän jälkeen Venäjältä ei enää tiettävästi tule Suomeen rajan yli lannoitteita ja niiden raaka-ainetta ammoniakkia.

MTK:n vilja-asiamies Max Schulman on osannut odottaa lannoitetuonnin päättymistä Venäjältä.

Schulmanin mukaan tuonnin päättyminen lisää synkkiä pilviä kotimaisen alkutuotannon ylle. Lisäharmia koituu Hormuzinsalmen tilanteesta, koska se on kriittinen meriväylä lannoitteille.

Venäjältä tuotujen lannoitteiden kerrotaan kattaneen aiemmin noin 10–15 prosenttia Suomen lannoitetuonnista.

Suomeen on saanut tuoda EU:n pakotteiden ulkopuolella olevia lannoitteiden raaka-aineita ruokaturvan varmistamiseksi Venäjältä ja Uzbekistanista.

”Maan oma tuotanto on todennäköisesti kärsinyt Ukrainan drooni-iskuista, mikä nyt alkaa tuntua.” Max Schulman

Loppuuko raaka-aineen ja valmiin lannoitteen tuonti kumpikin?

”Siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta jos puhutaan rautatiekuljetuksista, voi olla kyse myös ammoniakista”, Schulman arvioi.

Venäjä tarvitsee hänen mukaansa valuuttaa, jota se voi saada Suomea paremmin muulta markkinalta.

”Tässä Venäjä saa maistaa omaa lääkettään. Maan oma tuotanto on todennäköisesti kärsinyt Ukrainan drooni-iskuista, mikä nyt alkaa tuntua. Lannoitteita saatetaan varata maan omalle maataloudelle”, Shulman pohtii.

Tariffit saattavat hänen mukaansa olla samalla näpäytys Euroopalle ja Suomelle. Suomi on Venäjän kanssa saman raideleveyden vuoksi kiinteässä yhteydessä itään.

Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelee Fertilog-konserni. Se kertoo lopettavansa lannoitteiden tuonnin kannattamattomana Venäjältä Suomeen rautateitse, uutisoi Yle.

Tohmajärvellä lannoitteita valmistava Cemagro kertoo, että yhtiöltä jäi 10 000 tonnia lannoitteiden raaka-aineita jumiin Venäjän puolelle rajaa. Yhtiön kaikki 10 työntekijää lomautetaan.