Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla – järjestäjien odotuksissa 84 000 osallistujaaVanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä kritisoiva Tarratoimikunta aikoo jatkaa tarrojen levittämistä tänäkin vuonna.
Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tapahtumapaikkana on Kauhavan lentokenttä.
Tapahtuman järjestävä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys odottaa paikalle 84 000:ta osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista ja Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma.
Tapahtuma päättyy maanantaina.
Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarratoimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, ehkäisystä sekä avioerosta. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä Suviseuroilla.
Viime vuosina Suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä: Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä.
Ruuhkauttaa liikennettä
Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla usean päivän ajan, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Keskuksen mukaan tapahtuma aiheuttaa tieliikenteessä ajoittaista jonoutumista erityisesti valtateillä 16 ja 19 sekä kantatiellä 63.
Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille.
Suviseurojen myötä etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle kolmea reittiä pitkin liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.
Tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.Artikkelin aiheet
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