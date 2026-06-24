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Multala ennallistamissuunnitelman käsittelystä: ”Eduskunta määrittää toimeenpanon tason”
Oppositiosta on esitetty vaatimuksia tuoda ennallistamissuunnitelma koko eduskunnan käsiteltäväksi.
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Uutiset
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Metsäpolitiikka
24.6.2026
16:00
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
ennallistamissuunnitelma
Sari Multala
ympäristöministeriö
eduskunta
Euroopan komissio
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