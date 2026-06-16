Vihreiden Virta: Poissaolo eduskunnasta Erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia oli tarkkaan harkittu Sofia Virta ei kadu TV-ohjelmaan osallistumistaan ja siitä koitunutta poissaoloa eduskunnasta.

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Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän piti tiedotustilaisuuden eduskunnan valtiosalissa tiistaina illalla. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että hänen poissaolonsa eduskunnasta Erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia oli tarkkaan harkittu.

Virta kertoi tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että hän päätti pitkän harkinnan jälkeen tarttua ohjelman tarjoamaan ainutkertaiseen tilaisuuteen. Hän ei kadu ohjelmaan lähtemistä.

Virran mukaan hän tiedotti eduskunnan hallintoa poissaolosta kuvausten vuoksi etukäteen ja ilmoitti, ettei hän pidä palkkiota poissaolon ajalta.

Virran mukaan hän oli siinä käsityksessä, että voisi palauttaa palkkionsa jälkikäteen.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoi aiemmin tänään, ettei hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkioaan.