Poliisi tutkii Tikkurilan perjantain parveketurmaa yhä onnettomuutena Tässä vaiheessa ketään ei poliisin mukaan epäillä rikoksesta.

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Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla Tikkurilassa. LEHTIKUVA. Kuva: Timo Heikkala

Uutiset | Onnettomuudet STT

Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti.

Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla.

Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia.

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Pääsy Vantaan Tikkurilan parveketurmatalojen parvekkeille estetään ensi viikolla poistamalla parvekkeiden ovista kahvat. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse kiinteistön omistavan LähiTapiolan kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen.

Parveketurmatalon asukkaita on tiedotettu parvekkeiden käyttökiellosta, joka asetettiin sen jälkeen, kun noin 30-vuotias mies putosi perjantaina viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan ja kuoli.

Taloyhtiössä on 101 huoneistoa, joista noin puolessa on parveke.

Käyttökiellosta tiedottamisesta uutisoi aiemmin ainakin Yle.