Invaluvilla parkkeerataan jatkuvasti väärin – käytössä jopa kuolleiden lupiaInvapaikkojen luvaton käyttö on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.
Väärinkäytökset vaihtelevat luvan lainaamisesta sukulaiselle aina väärennettyihin ja ulkomailta ostettuihin tunnuksiin asti. Parkkipaikoilla käytetään jopa kuolleiden invalupia.
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, tutummin invaluvalla, saa pysäköidä pyörätuolimerkinnällä varustetuille paikoille, maksullisille paikoille ilman maksua sekä paikoille, joissa muuten pysäköinti olisi kielletty.
Tunnuksen haltijoiden oikeuksia säädellään tieliikennelaissa, joka takaa heille merkittäviä vapauksia julkisilla alueilla.
Spatyn hallituksen puheenjohtajan Christian Metsärannan mukaan invalupia väärinkäytetään vuosi vuodelta enemmän.
"Näemme tapauksia, joissa tunnuksia on väärennetty, kopioitu tai jopa ostettu ulkomailta. Joskus tunnuksen omistaja on jo kuollut, mutta kortti kiertää edelleen liikenteessä", Metsäranta kertoo.
“Jostain syystä moni luulee, että liikkumisesteisen pysäköintitunnus antaa vapaat kädet parkkeerata mihin tahansa.”
Yleisin invatunnuksen väärinkäytön muoto on melko arkinen: luvan haltija lainaa tunnuksen perheenjäsenelle, joka parkkeeraa ajoneuvonsa invapaikalle ilman, että liikkumisesteinen henkilö on kyydissä.
“Tunnus oikeuttaa etuihin vain silloin, kun luvan haltija itse on matkassa”, Metsäranta muistuttaa.
Toinen yleinen virhe liittyy pysäköintialueiden sääntöihin. Moni kuvittelee, että esimerkiksi terveysaseman, Kelan tai kirjaston edessä oleva parkkipaikka on julkinen alue, jolla invatunnus käy sellaisenaan.
”Todellisuudessa yhä useampaa julkiseksi miellettyä aluetta valvoo yksityinen yhtiö. Kiinteistön omistajilla on oikeus määrittää pysäköintiehdot omalla alueellaan, eikä liikkumisesteisen pysäköintitunnus välttämättä yksinään oikeuta automaattisesti pysäköimään invapaikalle.”
Metsäranta muistuttaa, että invatunnus ei oikeuta pysäköimään pelastustielle tai toisen maksamalle autopaikalle, vaikka kyseessä olisi yksityinen alue.
Hän korostaa, että sisäänkäynnin lähellä oleva invapaikka voi olla liikkumisesteiselle ainoa tapa asioida itsenäisesti.
"Invaluvan väärinkäyttö ei ole harmiton juttu. Se on parkkipaikan varastamista niiltä, joille pysäköintioikeus kuuluu."
