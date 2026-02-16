Lumisateiden riski hiljalleen lisääntyy viikon edetessä – lähipäivinä tiedossa poutaista pakkassäätä Alkuviikolla vähäiset lumisateet painottuvat Lappiin ja maan lounaisosaan. Perjantaina lumisateita olisi tulossa itään, myöhemmin viikonloppuna lumisateiden riski ylipäätään kasvaa Suomen alueella.

Oskari Rockas

Korkeapainesään vallitessa kulunut helmikuu on ollut sekä kylmä että hyvin vähäsateinen. Alkuviikko ei tuo tähän sateiden osalta muutosta, sillä sateet jäävät vähäisiksi. Lähinnä Lapissa ja maan lounaisosassa tulee seuraavan kolmen päivän aikana heikkoja lumisateita.

Torstai-illan ja perjantain aikana matalapaine olisi tämänhetkisen ennusteen mukaan kulkemassa Suomen itäpuolitse ja tuomassa lumisateita maan itäosaan. Kertymäennusteet ovat kuitenkin melko maltillisia tässä vaiheessa, suurimmillaan noin viitisen senttiä.

Viikonloppuna lumisateita voi tulla laajemminkin, mutta sadealueiden ennusteissa on vielä paljon epävarmuutta.

Tiistaina pilvisyys vaihtelee pääosin puolipilvisen ja pilvisen välillä ja lämpötila on päivällä -5 ja -10, Lapissa -10 ja -20 asteen välillä. Jos pilvipeite keskiviikkoyönä rakoilee, voi etelässä ja idässä pakkanen kiristyä lähemmäs 20, Lapissa 25–30 astetta.

Keskiviikkopäivällä pilvipeite voi laajemminkin repeillä maan etelä- ja keskiosassa, Lapissa pilvisyys on runsaampaa.

Päivälämpötilat ovat lähellä tiistain lukemia. Virtaus kääntyy lähipäivinä etelälounaisesta idänpuoleiseksi, minkä takia torstaipäivä on alkuviikkoa kylmempi maan etelä- ja keskiosassa. Torstaina päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa -10...-15 asteen tuntumassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

