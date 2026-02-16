Talvilomaviikon sää näyttää hyvältä ulkoiluunTalvilomat ovat alkaneet muun muassa pääkaupunkiseudulla, Porissa ja Turussa.
Alkavan viikon sää näyttää hyvältä ulkoiluun, Ilmatieteen laitokselta arvioidaan STT:lle.
Koko maassa ollaan alkavalla viikolla mukavissa pakkaslukemissa, jotka vaihtelevat maan lounaisosien muutamasta pakkasasteesta Lapin noin viiteentoista. Paikoin tuuli voi lisätä pakkasen purevuutta. Yöt ovat yhä hyvin kylmiä, mutta pakkasvaroituksista on jo luovuttu.
Aurinko pääsee näyttäytymään päivittäin paikallisesti, mutta viikolle ennustetaan suhteellisen pilvistä säätä. Viikolle on luvattu pieniä lumisateita monin paikoin, mutta tuskin merkittäviä kertymiä kinoksiin.
Koko Suomi näyttää pysyvän pakkasen puolella vielä ainakin viikonloppuun. Viikonloppuna voidaan saada lunta runsaammin koko maassa.
