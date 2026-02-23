Liukkaita kelejä loppuviikolla – tätä ennen talvinen pakkassää jatkuu Tiistaina ja keskiviikkona sää on pääosin poutainen ja erityisesti pohjoisessa myös aurinkoinen. Sää lauhtuu etelävirtauksen voimistuessa keskiviikon jälkeen ja osaan maata ennustetaan myös vesisateita.

Jaa Kuuntele

Pakkaset vaihtuvat pian vesikeliin. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Keskiviikkoiltana lämpimän rintaman lumisateet saapuvat Länsi-Lappiin ja maan länsiosaan. Torstaiaamuun mennessä sateita leviää jo suureen osaan maata ja ajokeli heikkenee laajalti. Erityisesti maan eteläosassa lumentulo voi torstaiaamuna olla sakeaa. Siellä missä vesisade ei paina hankea kasaan, voi lumikertymä olla etelässä lähempänä kymmentä senttiä perjantaihin mennessä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauhan etelävirtauksen myötä lämpötila nousee lännessä ja etelässä osin plussan puolelle ja lumisateiden perässä on ennusteessa myös vesisateita sekä torstain että perjantain aikana. Osa sateesta sataa jään päälle tehden pinnasta hyvin liukkaan sekä autoilijoille että jalankulkijoille. Lapissa lumisateet runsastuvat perjantaina, missä voimistuva kaakkoistuuli saa lumen pöllyämään.

Loppuviikon säätilanteeseen liittyy vielä huomattavia epävarmuuksia, joten ennusteiden kehittymistä on hyvä seurata tällä viikolla vielä hieman lähempänä.

Lunta on edelleen laajalti tavanomaista vähemmän ajankohtaan nähden. Maan keskivaiheilla 10–20 senttiä keskiarvoja vähemmän. Pohjoisesta puolestaan lunta löytyy, Itä-Lapissa sitä on jopa paikoin ajankohtaan nähden harvinaisen paljon.

Ennen lauhemman säätyypin tuloa yöt ovat edelleen kylmiä ja parinkymmenen asteen pakkalukemia mitataan vielä keskiviikon vastaisena yönä laajalti maan keskiosia myöten. Etelä-Suomessakin kireämmät kuin -15 asteen lukemat ovat mahdollisia.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi