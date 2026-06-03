Danske Bank laski Suomen kasvuennustetta, syynä energian hintojen nousu Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena.

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Danske Bankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Kuva: MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Uutiset | Talous STT

Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,8 prosenttia. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9 prosenttia.

Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua.

Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvun vauhti oli inflaatiokorjattuna 0,9 prosenttia, mikä oli pankin mukaan nopeinta sitten vuoden 2021.

Kasvua tukee piristynyt teollisuustuotanto. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemianteollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta.

Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Kasvua tuottavat myös datakeskusrakentaminen sekä reaalitulojen kasvu.

Kulutus piristyy vähitellen.

Kotitalouksien luottamusta rasittavat yhä kallistunut energia, kohonnut korkotaso ja heikko työmarkkinatilanne.

Danske Bank on kuitenkin havainnut ensimmäisiä merkkejä käänteestä parempaan. Säästämisaste laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,3 prosenttiin vuotta edeltävältä 5,6 prosentin tasolta. Kulutus piristyy vähitellen, ja etenkin päivittäistavaroiden kulutus on kasvanut.

Työttömyysasteen pankki ennustaa olevan kuluvana vuonna keskimäärin 10,5 prosenttia ja ensi vuonna 10,1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousun se ennustaa olevan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.