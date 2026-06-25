Sosiaaliturvaministeri Partanen: Sote-järjestöjen avustuskriteerien tulee olla avoimet ja reilut Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.) korostaa, että avustusten kriteerien muutoksissa on huolehdittava järjestöjen arvokkaan toiminnan säilymisestä.

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Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa Stea-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. LEHTIKUVA. Kuva: Saara Peltola

Uutiset | Politiikka STT

Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois Stea-avustusten piiristä, sanoi sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa torstaina.

Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa Stea-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä.

Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä.

”Rehellisyyden nimissä: nyt käytettävissä olevalla tiedolla emme tiedä, miten kävisi esimerkiksi naisjärjestöjen, turvakotien, veteraanien tai vaikkapa tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen avustuksille”, Partanen kirjoitti.

Hän sanoi, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut.

Partasen mukaan kyse on paitsi järjestöissä työtä tekevien ihmisten tulevaisuudesta myös siitä, ettei mitään liian arvokasta päästetä häviämään.

”Maailmalla on tällä hetkellä valitettavan paljon esimerkkejä siitä, että isotkin valtiot leikkaavat tai jopa lakkauttavat suurten, kansainvälisten järjestöjen rahavirtoja vain, koska johtajat eivät pidä kyseisistä järjestöistä tai niiden toiminnasta.”

Tällä voi olla sosiaaliturvaministerin mielestä tuhoisia vaikutuksia esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen asemaan, terveyteen tai vaikkapa seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä oikeuksien toteutumiselle.

”Tähän ei saa Suomessa mennä. Tämä ei käy kokoomukselle eikä minulle tasa-arvosta vastaavana ministerinä. Monet julkisuudessakin esillä olleista periaatteista voimme oikein hyvin hyväksyä ja säästöihin olemme täysin sitoutuneita. Kriteerien on kuitenkin oltava avoimet ja reilut.”

STT kertoi keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hallitus on päättänyt leikata mittavasti sen tukea ensi vuonna.