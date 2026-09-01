Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on lopettanut kilpauransa, Hiihtoliitto kertoi tiistaina.

Niskanen edusti Suomea lukuisissa aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011. Niskasen palkintokaapista löytyy viisi olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano-Cortinan viestipronssi.

”Lopettamispäätös tuli yllätyksenä, mutta näin urat jossain kohti päättyvät. Toivon, että hän voisi olla yhä mukana lajin parissa jakamassa perintöään ja oppejaan meille muille ja erityisesti nuorille urheilijoille”, Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoi liiton tiedotteessa.

Kukkosen silmissä Niskasen ura oli tarina sisukkuudesta, päättäväisyydestä ja valtavasta halusta menestyä.

Maailmancupissa Niskanen starttasi 357 kertaa ja palkintokorokesijoituksia irtosi 36. Osakilpailuvoittoa hän juhli yhdeksän kertaa.

”Haluan kiittää kaikkia faneja kannustuksesta ja mukana elämisestä urani varrella. He ovat merkinneet minulle todella paljon”, Niskanen sanoi tiedotteessa.

Hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Joakim Abrahamsson sanoi, että Niskasen vaikutusta maastohiihtoon on vaikea pukea sanoiksi.

”Vaikka en saanut kunniaa työskennellä Kertun kanssa henkilökohtaisesti, olen nähnyt omin silmin, millainen inspiraatio ja esikuva hän on ollut ja kuinka vahvasti hän on vaikuttanut seuraavaan sukupolveen.”

Huippu-urheilujohtaja Kukkonen muistelee Niskasta iloisena ja nauravaisena hiihtäjänä.

”Matkaan mahtui haastaviakin vuosia, mutta minun silmissäni hänen uransa on ennen kaikkea tarina sisukkuudesta, päättäväisyydestä ja valtavasta halusta menestyä.”