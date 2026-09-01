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Juuri nyt | Metsäteollisuus helpottunut: Hakkuut sallitaan ASF-tartuntavyöhykkeellä
Tilaajalle | Holmen vähentää sahausta – ”Huonoin suhdanne 30 vuoteen”