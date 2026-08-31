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Juuri nyt | Metsäjänissaalis kaukana huippuvuosista – taustalla muutokset kannassa ja pyyntitavoissa
Tilaajalle | Fintraffic: Junat saattavat jatkossa kulkea nykyistä hitaammin, koska turvajärjestelmät vanhenevat