Sähkö- ja hybridiautojen akkuja ei enää saa korjata kuin uusilla osilla – ”Kenenkä perheen talous kestää?”

Hybridi- ja sähköautojen korjauskustannukset uhkaavat rokottaa kuluttajan kukkaroa merkittävästi.

Lupa- ja valvontavirasto on linjannut heinäkuussa, että käytettyjä akkumoduleita tai kennoja ei nykyiseen tapaan voitaisi hyödyntää vikaantuneiden akkujen varaosina. Ohjeistus on jo voimassa.

Samassa linjauksessa kaikki kuluttajan käytöstään luovuttamat täysin ehjätkin akut muuttuisivat jätteeksi, jotka murskataan uudeksi raaka-aineeksi.

Jätteeksi luokitellun, mutta sinänsä täysin toimintakuntoisen akkutekniikan käyttö korjauksessa muuttaisi korjaamon akkuvalmistajaksi. Valmistajalta edellytetään kalliit testit tyyppihyväksynnästä sekä erilliset ympäristöluvat.

Pienikin vaurio akussa voisi johtaa koko akun uusimiseen.

Kuluttajalle muutos toteutuessaan merkitsisi rajua korjauskustannusten nousua. Käytettyjen akkuosien hyödyntäminen usein jopa puolittaa kustannukset uusien vastaavien osien hinnasta.

Aihe nousi esiin hiljattain, kun riippumattomiin korjaamoihin kuuluva Kokkolan Autohuollon toimitusjohtaja Jesse Haapala arvioi muutoksen seurauksia videollaan. Hänen mukaansa pienikin vaurio akussa voisi johtaa koko akun uusimiseen.

”Kenenkä perheen talous kestää sen, että kahden millimetrin lommo pohjassa vaatisi 78 000 euron korjauksen? Käytännössä akkukorjaukset painuisivat harmaan talouden piiriin. Siinä mikään taho ei voita”, Haapala sanoo.

Haapala kertoo keskustelleensa asiasta useiden viranomaisten kanssa. Hän kertoo kirjelmöivänsä asiasta ja tekevänsä asiasta kansalaisaloitteen.

Ainakin kansanedustajat Minna Reijonen (ps.) ja Atte Harjanne (vihr.) ovat jo jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksen vastaavalle ministerille.

”Kenenkä perheen talous kestää sen, että kahden millimetrin lommo pohjassa vaatisi 78 000 euron korjauksen?”

Lupa- ja valvontaviraston linjauksen taustalla on EU:n akkuasetus ja Suomen jätelainsäädännöstä johdettu viranomaisohjeistus.

Sähköautojen akkuasioiden valvonta ja ohjeistus jakautuvat Suomessa kolmen viranomaisen yhteistyöhön.

Lupa- ja valvontavirasto (LVV) valvoo akkujen tuottajavastuuta, kierrätystä sekä sitä, milloin käytetystä akusta tai sen osasta tulee jätettä (end-of-waste-kriteerit). Virasto julkaisi ajovoima-akkujen käsittely- ja uudelleenkäyttöohjeen.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) vastaa sähköautojen ajoneuvoturvallisuudesta, teknisistä vaatimuksista sekä tyyppihyväksynnöistä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii akkuasetuksen markkinavalvontaviranomaisena ja valvoo akkujen yleistä teknistä ja sähköturvallisuutta.